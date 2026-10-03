映泰工業電腦業績喊衝

板卡廠映泰（2399）昨（2）日舉行法說會，副總林坤德表示，公司由主機板轉型工業電腦領域，工業電腦營收今年預估成長80%，明年相關業績持續發酵。

林坤德指出，目前北美及南美各有一家客戶專案，相關驗證已進行得差不多，預計明年陸續通過。南美為政府專案，北美為大型企業客戶，採映泰出貨給客戶，由客戶整合至終端銷售的模式，應用在數位看板領域，也就是平台即服務（PaaS）的智慧城市場域。

映泰法說會重點

他說，映泰降低消費性主機板業務比重，轉向毛利率較高的工業電腦，以產品毛利率來看，工業電腦最高，其次為顯示卡、主機板；工業電腦的營收持續季增、年增，但因主機板占營收規模較大，現階段工業電腦的成長還無法完全彌補主機板營收的下滑。

映泰工業電腦鎖定智慧製造、智慧城市及智慧零售三大領域。智慧製造方面，產品搭載輝達（NVIDIA）Jetson系統單晶片（SoC）及英特爾（Intel）新平台，看好中東在AI運算基礎建設的需求；智慧城市涵蓋交通管制、監控等應用；智慧零售則推進韓國、日本等地自動販賣機及相關終端專案。

林坤德表示，10月起記憶體價格再度走高，DDR價格上漲使部分客戶重新評估系統建置時程；不同於消費性產品可透過降價刺激需求，工業應用客戶主要仍依實際需求建置，映泰產品及市場布局已準備完成，後續觀察客戶專案發酵程度。

針對中央處理器（CPU）缺貨，林坤德說，CPU供應情況較先前改善，但英特爾、超微（AMD）明年第1季產能配置仍將偏向AI及資料中心等應用，工業電腦與消費性電腦所使用的CPU可能面臨供應吃緊；映泰目前取得的CPU數量尚未完全滿足需求，第4季取得貨源部分須預留至明年使用。