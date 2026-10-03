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信邦9月營收月增2% 拓展三大領域
信邦（3023）昨（2）日公布9月合併營收33.49億元，連續六個月創單月新高，月增2%，年增25.5%﹑今年衝刺半導體設備、人形機器人與商用無人機三大領域，全年業績挑戰歷史新高。
信邦公布第3季合併營收為97.97億元，季增8%，年增28.9%，為單季新高；今年前九個月合併營收為271.83億元，年增15.2%，創同期新高。
信邦表示，9月營收持續衝高，受惠於綠能產業需求回溫，以及工業應用、電子週邊等領域銷售持續增加，相關業績分別月增23.4%、3.5%及1.1%。
信邦「MAGIC」五大產業累計今年前九個月表現，相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長28.37%、汽車產業成長25.48%、綠能產業減少7.58%、工業應用產業成長38.9%、通訊及電子週邊產業減少6.08%。
產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收78.24%；連接器及零組件銷售占21.76%。
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