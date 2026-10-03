汎銓營收 連三月創高

汎銓董事長柳紀綸。聯合報系資料照

汎銓（6830）受惠AI晶片分析與海外布局雙動能發酵，昨（2）日公告9月合併營收2.65億元，月增4.1％、年增36.7％，續創單月歷史新高；第3季合併營收7.59億元，季增19.5％、年增31.6％，同步創單季新高。累計今年前三季合併營收19.73億元、年增24.38％，亦為同期新高。

除了既有材料分析服務持續成長，汎銓表示，推進矽光子自主設備布局，自主開發的「MSS HG」目前已進入客戶試用與驗證階段，近期將發表實機實測，以實際樣品展示設備量測及漏光定位能力，讓客戶更具體了解其於矽光子元件研發、問題定位及後續故障分析等應用價值。並持續與國際設備廠商合作開發，擴大矽光子量測與分析業務版圖。

汎銓營收

汎銓單月營收已連續三月續創歷史新高佳績，主要受惠半導體、AI相關客戶委案需求熱絡，9月先進製程材料分析、AI晶片分析業務成長。汎銓先前因股價波動，依規定公布相關資訊，其中7月營收2.4億元，歸屬母公司淨利1,607萬元，年增190.9%，每股純益0.3元，已接近第2季單季純益0.35元。

汎銓看好海外布局展現效益，其中美國及日本據點接案規模擴大，營運效率持續提升，兩地據點營運出現獲利，海外營運已經跨過前期投資階段，展現規模經濟效益。

隨AI晶片製程持續朝高階化發展，客戶對材料分析、結構解析及相關研發驗證需求同步增加，汎銓表示，與國際一線AI客戶合作持續深化，目前已完成三處AI客戶專區建置，同步推進第四至第六處專區洽商與規劃，力拚本季陸續啟用。

同時汎銓已開始規劃預計於2027年啟用的新廠區，將納入第七處AI客戶專區規劃，提前擴充分析服務量能，以掌握先進製程及高階AI晶片所帶動的中長期市場需求。