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聚陽9月營收年增24% 創近六季新高
聚陽（1477）昨（2）日公告9月營收29.31億元、年增24%；第3季營收94.84億元，年增6.6%，創近六季新高，同期次高。今年前三季營收265.47億元，年增0.1%。受惠美系及日系客戶需求成長，美系運動類客戶表現不錯，帶動整體營運回升。
聚陽表示，9月適逢感恩節、耶誕節前的備貨旺季，因船班較為擁擠，還有約7,000萬至8,000萬元貨品遞延至10月出貨。本季隨明年春夏運動產品開始出貨，產品組合轉佳，營收有望年增、毛利率優於第3季。
價格方面，第3季平均售價（ASP）較去年同期大致持平。法人指出，本季ASP可望較去年同期增加逾5%，呈中高個位數成長，主要受惠挑單生產，以及原物料價格上漲反映至報價。聚陽指出，上季主要出貨秋冬商品，運動類產品占比較低，本季開始出貨明年春夏商品，運動類產品比重將明顯上升，有助產品組合改善。預期第4季營收將較去年同期成長，船班仍是影響實際出貨時點的變數。
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