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騰輝8月EPS 2元 南電1.69元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板（CCL）持續供不應求，騰輝-KY（6672）近期股價再創掛牌新高的439元，依規定公告相關財務數字。8月合併營收8.06億元，年增133.2%，稅後純益1.65億元，年增568.1%，每股純益2元，第2季單季每股純益2.69元。

南電也因股價波動，公布8月自結獲利，8月合併營收53.53億元，年增40.5%，歸屬母公司業主淨利10.92億元，年增664.9%，單月每股純益1.69元。

騰輝積極擴充產能，日前董事會通過向董事長王有慈承租位於大陸江蘇省昆山市之閒置廠房，以取得現成場地進行改建擴產，同時通過15億元的擴廠預算，預計分三期並視未來成長需要，分別再進行擴增產能投資。

南電 EPS 營收

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