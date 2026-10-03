封測廠華泰昨（2）日舉行法說會，釋出正向展望。聯合報系資料照

封測廠華泰（2329）昨（2）日舉行法說會，釋出正向展望。今年陸續調漲封測價格，效益自第3季財報開始顯現，明年隨記憶體原廠客戶比重提升、企業級固態硬碟（eSSD）業務成長，加上大型封測廠聚焦先進封裝，帶動傳統封測訂單外溢，看好記憶體、邏輯IC兩大業務同步向上。

華泰指出，今年調整封測報價，第2季財報尚未完整反映，預期第3季開始可看到效益，後續將視供需、客戶下單及接受程度動態調整，在售價、訂單量與產能利用率之間取得平衡，若產能更吃緊，仍有調價空間。

華泰法說重點

記憶體業務方面，客戶結構已經逐步轉變，過去以模組廠為主，自去年起開始導入記憶體原廠，已有兩家原廠躍居半導體事業前十大客戶，另有新客戶持續洽談，且原廠訂單有助穩定營收基本盤，未來將持續提高占比，帶動產能利用率提升。

AI伺服器儲存需求也成為新動能，華泰說，eSSD相關產品已開始出貨，終端應用涵蓋AI伺服器，因容量、規格要求較高，製程與生產技術更複雜，利潤優於標準型產品，公司整合IC封測與電子代工優勢，建立從晶圓測試、封裝、後段測試到模組的完整流程，也與其他客戶洽談一站式服務。

因國際記憶體原廠將產能轉向伺服器及高階產品，部分低容量Flash陸續停產，但消費性市場仍有需求，相關缺口由國內記憶體業者承接，帶動華泰的封測商機。

邏輯IC部分，華泰說明，大型封測廠將擴產資源集中先進封裝，傳統封測產能可能逐漸吃緊，今年下半年已有過去未合作的IC設計業者主動接洽華泰，惟新客戶仍須經工程批、驗證等程序，預計明年外溢效應更明顯，尤其打線產能可能趨緊，有助爭取新訂單。

因應高階產品需求，華泰持續投入擴產，今年上半年約13億元，考量新廠建設、高階記憶體與覆晶封裝產能投資，全年仍將超過20億元。