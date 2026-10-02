映泰法說會／衝刺工業電腦 預期相關業務年增八成

映泰（2399）2日舉行法說會，副總林坤德表示，持續衝刺工業電腦業務，推動該公司由主機板向工業電腦轉型，預估工業電腦營收今年將成長80%，主機板業務則持平，同時，美洲有兩個專案驗證已經完成，將帶動明年工業電腦業績的業績持續發酵。

林坤德指出，目前北美及南美各有一家客戶專案，相關驗證已進行得差不多，預計明年陸續通過。其中，南美為政府專案，北美則為大型企業客戶，映泰供應產品後，再由客戶整合至終端銷售，應用領域主要是數位看板（Digital Signage），即平台即服務（PaaS）等智慧城市的場域。

他說，映泰持續降低消費性主機板業務比重，轉向毛利率較高的工業電腦，以產品毛利率來看，目前工業電腦最高，其次為顯示卡、主機板；來自工業電腦的營收持續呈現季增、年增，只是主機板營收規模較大，現階段工業電腦的成長，仍無法完全彌補主機板營收的下滑。

映泰的工業電腦鎖定智慧製造、智慧城市及智慧零售三大領域。智慧製造方面，產品搭載輝達（NVIDIA）Jetson系統單晶片（SoC）及英特爾（Intel）新平台，看好中東推動AI，以及運算基礎建設的需求；智慧城市則涵蓋交通管制、監控等應用，智慧零售則持續推進韓國、日本等地自動販賣機及相關終端專案。

針對零組件價格上漲，林坤德表示，10月起記憶體價格再度走高，DDR價格上漲已使部分客戶重新評估系統建置時程；不同，於消費性產品可透過降價刺激需求，工業應用客戶主要仍依實際需求建置，目前映泰產品及市場布局均已準備完成，後續將觀察客戶專案發酵程度。

針對中央處理器（CPU）缺貨，林坤德說，目前CPU供應情況較先前改善，但英特爾、超微（AMD）明年第1季產能配置仍將偏向AI及資料中心等應用，工業電腦與消費性電腦所使用的CPU可能面臨供應吃緊；映泰目前取得的CPU數量尚未完全滿足需求，部分第4季取得的貨源須預留至明年使用。

在主機板方面，他說，以目前情況來看，業務已逐步穩定，「不會再下去了」，但要重新恢復明顯成長也有難度，因此，未來將是工業電腦占整體營收比重持續提高。映泰今年工業電腦占營收比重約兩成，持續朝向五成的目標邁進。至於主機板營收占比維持在三成左右。

針對6月掛牌興櫃的轉投資元澄半導體，他說，目前採成本法評價，將觀察滿六個月之市場交易量，若流動性符合標準，最快於第4季改採市價法評估帳面價值，並逐季認列損益。