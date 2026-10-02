比價效應？友達表態衝先進封裝技術後 股價狂漲82%

台股2日收在48,475.74點，上漲122.25點，漲幅0.25%，創下收盤新高，成交量8,981.74億元。觀察成交量、成交值排行，友達（2409）同時上雙榜，外資調節一天後今回頭大買逾8.1萬張，投信、自營商也同步買超，友達收40.45元，正式突破40元整數關卡，創2010年2月以來新高。

今日成交量前十名為友達、主動中信台灣收益（00406A）、主動統一升級50（00403A）、群創（3481）、力積電（6770）、主動統一台股增長（00981A）、合晶（6182）、群益臺灣加權正2（00685L）、國巨*（2327）、凱基台灣TOP50（009816）。觀察前十名股價漲跌，以友達漲幅最大，上漲5.61%。

成交值部分，前十名分別為國巨、臻鼎-KY（4958）、台積電（2330）、友達、南電（8046）、欣興（3037）、華新科（2492）、合晶、台燿（6274）、聯發科（2454）。載板四雄中就有三檔進榜，且股價強勢，臻鼎強鎖漲停，欣興大漲逾7%，南電上漲逾2%，其中欣興、南電續創新高。

友達董事長彭双浪在第2季法說會首度揭露先進封裝布局策略，與合作夥伴共同開發玻璃基板，並規劃建置玻璃通孔（TGV）、重布線層（RDL）及玻璃基板（Glass Core）試產線。

面板廠具備大面積玻璃加工、切割及翹曲控制能力，在跨足先進封裝領域具備既有技術優勢，目前友達與康寧聚焦TGV玻璃基板合作開發。

彭双浪指出，友達在玻璃製程累積近30年的深厚基礎，在RDL與TGV部分具備高度技術能力，這類技術不限於IC封裝，也可用在低軌衛星玻璃天線、Micro LED相關的CPO封裝技術。

在彭双浪表態發展先進封裝後，友達股價開始墊高，9月後更發動攻勢，一度大漲至40.45元，突破2021年高點。如自7/30友達法說會後起算，友達已大漲82%。