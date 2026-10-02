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其陽9月、第3季、前三季營收皆創新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）及網安廠其陽（3564）2日公布今年9月營收，其陽受惠新專案導入以及客戶需求增加，帶動今年9月營收衝上3.54億元，月增31.3%、年增54.2%，單月營收創下歷史新高紀錄，單季、累計前三季業績亦同步登頂。

市場押寶其陽9月營收，帶動2日股價以漲停作收，收在56.1元，上漲5.1元；累計其陽短線股價連續五日上漲，波段漲幅達16.63%。

其陽今年第3季營收為9.2億元，季增13.9%、年增59.4%，續創單季新高；累計其陽今年前三季營收為22.88億元，年增29.83%。

在其陽母公司友通方面，今年9月營收為12.95億元，月增4.5%、年增34.3%；友通第3季營收38.19億元，季增3%、年增44.1%；累計友通今年前三季營收達105.57億元，年增31.74%。

佳世達集團今年轉型AI重心之一，就是搶攻AI伺服器業務，而其陽扮演關鍵角色。以集團分工來看，佳世達負責統籌規劃，其陽扮演算力提供角色，其陽子公司其曜則專注散熱領域，至於網通廠明泰（3380）則專注效能方面。

佳世達集團目前AI伺服器已拿下訂單，預計將在年底前有營收貢獻。

佳世達總經理柯淑芬先前指出，相較其他業者在伺服器朝大型雲端服務供應商（CSP）或白牌代工布局，佳世達鎖定的是Tier 2、Tier 3客戶，以及系統整合（SI）、新興雲端市場，且不只是產品銷售，將串聯集團完整的軟硬體解決方案，提供AI垂直整合服務。

營收 佳世達 友通

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