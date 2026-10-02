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信邦營收／9月33.49億元 連續六個月創新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
信邦董事長王紹新。記者曾吉松／攝影
信邦董事長王紹新。記者曾吉松／攝影

信邦（3023）2日公布9月合併營收為33.49億元，月增2.08%，年增25.51%；第3季合併營收為97.97億元，季增8.09%，年增28.9%；累計前9月合併營收為271.83億元，較去年同期成長15.24%。

信邦指出，9月合併營收已連續6個月創公司成立以來單月營收歷史新高；第3季合併營收同步改寫單季歷史紀錄；累計前9月合併營收亦創下歷年同期新高。

信邦表示，9月營收持續衝高，主要受惠於綠能產業需求回溫，以及工業應用、電子周邊等領域銷售持續增加，分別較8月增長23.41%、3.58%及1.13%。

信邦MAGIC五大產業累計前9月表現，相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長28.37%、汽車產業成長25.48%、綠能產業減少7.58%、工業應用產業成長38.90%、通訊及電子周邊產業減少6.08%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收78.24%；連接器及零組件銷售占21.76%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收37.08%；通訊及電子周邊產業占19.91%；綠能產業占16.76%；汽車產業占16.46%；醫療及健康照護產業占9.79%。

面對生成式人工智慧（AI）晶片掀起的強勁浪潮，全球半導體高階設備正迎來爆發性成長。信邦強調，公司目前於「半導體高階設備、人形機器人、商用無人機」等三大前瞻領域的策略布局已全面成形，未來將持續優化產品組合，引領公司邁向下一波成長巔峰。

營收 信邦 綠能

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