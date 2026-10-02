騰輝獲利／兩個月股價飆漲121% 自結8月每股稅後純益2元

銅箔基板廠股價狂飆，騰輝電子-KY（6672）近期股價大漲，今日股價再創掛牌新高，短短兩個月股價飆漲121.7%，該公司應主管機關要求公告8月獲利，8月合併營收8.06億元，年增133.24%，稅前淨利2.2億元，年增556.6%，本期淨利1.65億元，年增568.12%，每股稅後純益2元，光是8月就賺進第2季獲利67.5%。

騰輝方面也積極擴充產能，日前召開董事會，決議通過向董事長王有慈承租位於中國大陸江蘇省昆山市之閒置廠房，以取得現成場地進行改建擴產，本次董事會同時通過台幣15億元的擴廠預算，預計分三期並視未來成長需要，分別再進行二期、三期的擴增產能投資。

騰輝提到，因應人工智慧及高速運算應用爆發性發展，算力硬體替代更替帶動高階PCB與基板需求擴張，各大銅箔基板大廠優先將產能配置於高階AI伺服器，交換機與儲存等相關硬體應用，進而引發市場所有材料供需嚴重短缺、訂單外溢效應全面擴大。為迅速滿足自身強勁的市場成長需求並擴大市占率。