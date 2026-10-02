快訊

師生戀？網瘋傳男偶像交往未成年少女 深夜私約親密照曝光

亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

聽新聞
0:00 / 0:00

騰輝獲利／兩個月股價飆漲121% 自結8月每股稅後純益2元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
騰輝電子-KY（6672）董事長王有慈。記者尹慧中／攝影
騰輝電子-KY（6672）董事長王有慈。記者尹慧中／攝影

銅箔基板廠股價狂飆，騰輝電子-KY（6672）近期股價大漲，今日股價再創掛牌新高，短短兩個月股價飆漲121.7%，該公司應主管機關要求公告8月獲利，8月合併營收8.06億元，年增133.24%，稅前淨利2.2億元，年增556.6%，本期淨利1.65億元，年增568.12%，每股稅後純益2元，光是8月就賺進第2季獲利67.5%。

騰輝方面也積極擴充產能，日前召開董事會，決議通過向董事長王有慈承租位於中國大陸江蘇省昆山市之閒置廠房，以取得現成場地進行改建擴產，本次董事會同時通過台幣15億元的擴廠預算，預計分三期並視未來成長需要，分別再進行二期、三期的擴增產能投資。

騰輝提到，因應人工智慧及高速運算應用爆發性發展，算力硬體替代更替帶動高階PCB與基板需求擴張，各大銅箔基板大廠優先將產能配置於高階AI伺服器，交換機與儲存等相關硬體應用，進而引發市場所有材料供需嚴重短缺、訂單外溢效應全面擴大。為迅速滿足自身強勁的市場成長需求並擴大市占率。

營收 董事長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南電獲利／近期股價狂飆 自結8月每股稅後純益1.69元

PCB迎最強旺季 「這檔ETF」直接買整條供應鏈

12檔漲價概念股 強勢演出

嘉晶獲利／8月自結賺7,400萬元、年增73倍 EPS 0.25元

相關新聞

AI 行情進入獲利驗證階段 法人提醒高估值股波動風險

雖然人工智慧（AI）行情未歇，但逐漸從「投資題材」進入「獲利驗證」階段，法人認為，市場將更加關注AI投資能否轉化為營收、自由現金流及生產力提升，若資本支出快速增加、獲利改善不如預期，高估值科技股波動恐明顯擴大。

映泰法說會／衝刺工業電腦 預期相關業務年增八成

映泰（2399）2日舉行法說會，副總林坤德表示，持續衝刺工業電腦業務，推動該公司由主機板向工業電腦轉型，預估工業電腦營收今年將成長80%，主機板業務則持平，同時，美洲有兩個專案驗證已經完成，將帶動明年工業電腦業績的業績持續發酵。

比價效應？友達表態衝先進封裝技術後 股價狂漲82%

台股2日收在48,475.74點，上漲122.25點，漲幅0.25%，創下收盤新高，成交量8,981.74億元。觀察成交量、成交值排行，友達（2409）同時上雙榜，外資調節一天後今回頭大買逾8.1萬張，投信、自營商也同步買超，友達收40.45元，正式突破40元整數關卡，創2010年2月以來新高。

華泰法說會／封測調價效益第3季顯現 全年資本支出逾20億元

封測廠華泰（2329）2日法說表示，因應記憶體供需及成本變化，今年已陸續調整封裝與測試價格，相關效益預計自正在結算的第3季財報開始反映。展望2027年，除記憶體原廠客戶占比持續提高、企業級SSD（eSSD）需求升溫，邏輯IC封測產能外溢也將逐步發酵，成為公司拉升產能利用率的主要方向。

其陽9月、第3季、前三季營收皆創新高紀錄

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）及網安廠其陽（3564）2日公布今年9月營收，其陽受惠新專案導入以及客戶需求增加，帶動今年9月營收衝上3.54億元，月增31.3%、年增54.2%，單月營收創下歷史新高紀錄，單季、累計前三季業績亦同步登頂。

信邦營收／9月33.49億元 連續六個月創新高

信邦（3023）2日公布9月合併營收為33.49億元，月增2.08%，年增25.51%；第3季合併營收為97.97億元，季增8.09%，年增28.9%；累計前9月合併營收為271.83億元，較去年同期成長15.24%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。