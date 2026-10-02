快訊

師生戀？網瘋傳男偶像交往未成年少女 深夜私約親密照曝光

亞運拳擊／前兩回合平手、決勝回合惜敗 陳念琴銀牌作收仍創個人最佳

聽新聞
0:00 / 0:00

華泰：AI帶動記憶體供需失衡 IC封測和EMS業務看佳

中央社／ 台北2日電

記憶體IC封測和電子製造服務（EMS）廠華泰今天表示，人工智慧AI應用需求持續強勁，記憶體供需持續失衡，華泰原廠記憶體客戶比重增加，帶動業績成長，提升企業級eSSD產品應用占比，EMS業務持續成為美國AI伺服器客戶關鍵供應鏈，訂單樂觀。

華泰下午受邀參加券商舉行法人說明會，觀察記憶體產業市況，華泰指出，AI應用帶動記憶體需求結構失衡，影響消費電子市場需求，由於AI應用帶動記憶體價格上揚，消費電子市場需求持續萎縮，若客戶產品以消費電子應用為主，需求減緩可能部分調整對華泰下單。

在NAND快閃記憶體，華泰指出，需求結構快速轉向AI伺服器和資料中心、企業級eSSD、高容量儲存產品為主，華泰持續提升企業級eSSD產品應用占比，整體觀察，記憶體仍處於賣方市場。

觀察消費電子市況，華泰分析，邊緣AI以及智慧型手機等剛性需求仍在，儘管今年市況趨緩，預期需求遞延至2027年。

展望第4季和明年營運，華泰表示，在半導體事業，已有記憶體原廠進入客戶名單，其中有2家客戶進入前10大，營收比重提升，有助營收穩定，預期記憶體原廠占比持續上升。

華泰表示，快閃記憶體價格上漲，原廠逐步停止製造低容量產品，由台灣記憶體廠商填補空缺，國內記憶體客戶下單積極，有助華泰記憶體封測訂單。

在EMS事業，華泰表示，AI基礎建設熱潮持續，華泰提供服務給美國伺服器公司，AI紅利繼續發酵中。

展望未來，華泰表示，半導體事業成為記憶體供應鏈製造平台，其中增加原廠記憶體客戶比重，企業級eSSD出貨提供AI客戶，國內記憶體客戶低容量嵌入式記憶體（eMMC）需求強勁，訂單穩健。

華泰預期，明年邏輯IC封測訂單外溢效應逐步展現，今年下半年已有部分IC設計公司接洽，在先進封裝，華泰指出，正積極布局扇出型FCCSP高階封裝，與客戶合作開發中。

在EMS事業，華泰指出，持續成為AI客戶關鍵供應鏈，相關訂單樂觀，目前EMS項目AI客戶業績占比超過7成；此外企業級eSSD記憶體模組開始出貨給AI客戶，明年成長動能可期。

觀察今年資本支出規模，華泰預期將超過新台幣20億元，主要布局AI伺服器所需高容量快閃記憶體封裝自動化設備，以及高階先進封裝產線等。

根據資料，今年第2季IC封測業務占華泰整體業績比重約58%，EMS占比約42%；其中在IC封測項目，記憶體相關產品業績占比約72%，邏輯IC占比約16%、測試占比約12%。

華泰 封測 EMS 記憶體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美光：記憶體還會缺兩年 預期供需狀況比今年緊俏得多

集邦：兩大記憶體報價續揚

三星喊2029晶圓代工客戶增至4倍⋯劍指AI、HPC市場！網笑：彎道超車台積電

AI、半導體供應鏈加速進駐 台中精密園區7年新進投資96.7億元占逾4成

相關新聞

AI 行情進入獲利驗證階段 法人提醒高估值股波動風險

雖然人工智慧（AI）行情未歇，但逐漸從「投資題材」進入「獲利驗證」階段，法人認為，市場將更加關注AI投資能否轉化為營收、自由現金流及生產力提升，若資本支出快速增加、獲利改善不如預期，高估值科技股波動恐明顯擴大。

映泰法說會／衝刺工業電腦 預期相關業務年增八成

映泰（2399）2日舉行法說會，副總林坤德表示，持續衝刺工業電腦業務，推動該公司由主機板向工業電腦轉型，預估工業電腦營收今年將成長80%，主機板業務則持平，同時，美洲有兩個專案驗證已經完成，將帶動明年工業電腦業績的業績持續發酵。

比價效應？友達表態衝先進封裝技術後 股價狂漲82%

台股2日收在48,475.74點，上漲122.25點，漲幅0.25%，創下收盤新高，成交量8,981.74億元。觀察成交量、成交值排行，友達（2409）同時上雙榜，外資調節一天後今回頭大買逾8.1萬張，投信、自營商也同步買超，友達收40.45元，正式突破40元整數關卡，創2010年2月以來新高。

華泰法說會／封測調價效益第3季顯現 全年資本支出逾20億元

封測廠華泰（2329）2日法說表示，因應記憶體供需及成本變化，今年已陸續調整封裝與測試價格，相關效益預計自正在結算的第3季財報開始反映。展望2027年，除記憶體原廠客戶占比持續提高、企業級SSD（eSSD）需求升溫，邏輯IC封測產能外溢也將逐步發酵，成為公司拉升產能利用率的主要方向。

其陽9月、第3季、前三季營收皆創新高紀錄

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）及網安廠其陽（3564）2日公布今年9月營收，其陽受惠新專案導入以及客戶需求增加，帶動今年9月營收衝上3.54億元，月增31.3%、年增54.2%，單月營收創下歷史新高紀錄，單季、累計前三季業績亦同步登頂。

信邦營收／9月33.49億元 連續六個月創新高

信邦（3023）2日公布9月合併營收為33.49億元，月增2.08%，年增25.51%；第3季合併營收為97.97億元，季增8.09%，年增28.9%；累計前9月合併營收為271.83億元，較去年同期成長15.24%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。