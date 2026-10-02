華泰：AI帶動記憶體供需失衡 IC封測和EMS業務看佳

記憶體IC封測和電子製造服務（EMS）廠華泰今天表示，人工智慧AI應用需求持續強勁，記憶體供需持續失衡，華泰原廠記憶體客戶比重增加，帶動業績成長，提升企業級eSSD產品應用占比，EMS業務持續成為美國AI伺服器客戶關鍵供應鏈，訂單樂觀。

華泰下午受邀參加券商舉行法人說明會，觀察記憶體產業市況，華泰指出，AI應用帶動記憶體需求結構失衡，影響消費電子市場需求，由於AI應用帶動記憶體價格上揚，消費電子市場需求持續萎縮，若客戶產品以消費電子應用為主，需求減緩可能部分調整對華泰下單。

在NAND快閃記憶體，華泰指出，需求結構快速轉向AI伺服器和資料中心、企業級eSSD、高容量儲存產品為主，華泰持續提升企業級eSSD產品應用占比，整體觀察，記憶體仍處於賣方市場。

觀察消費電子市況，華泰分析，邊緣AI以及智慧型手機等剛性需求仍在，儘管今年市況趨緩，預期需求遞延至2027年。

展望第4季和明年營運，華泰表示，在半導體事業，已有記憶體原廠進入客戶名單，其中有2家客戶進入前10大，營收比重提升，有助營收穩定，預期記憶體原廠占比持續上升。

華泰表示，快閃記憶體價格上漲，原廠逐步停止製造低容量產品，由台灣記憶體廠商填補空缺，國內記憶體客戶下單積極，有助華泰記憶體封測訂單。

在EMS事業，華泰表示，AI基礎建設熱潮持續，華泰提供服務給美國伺服器公司，AI紅利繼續發酵中。

展望未來，華泰表示，半導體事業成為記憶體供應鏈製造平台，其中增加原廠記憶體客戶比重，企業級eSSD出貨提供AI客戶，國內記憶體客戶低容量嵌入式記憶體（eMMC）需求強勁，訂單穩健。

華泰預期，明年邏輯IC封測訂單外溢效應逐步展現，今年下半年已有部分IC設計公司接洽，在先進封裝，華泰指出，正積極布局扇出型FCCSP高階封裝，與客戶合作開發中。

在EMS事業，華泰指出，持續成為AI客戶關鍵供應鏈，相關訂單樂觀，目前EMS項目AI客戶業績占比超過7成；此外企業級eSSD記憶體模組開始出貨給AI客戶，明年成長動能可期。

觀察今年資本支出規模，華泰預期將超過新台幣20億元，主要布局AI伺服器所需高容量快閃記憶體封裝自動化設備，以及高階先進封裝產線等。

根據資料，今年第2季IC封測業務占華泰整體業績比重約58%，EMS占比約42%；其中在IC封測項目，記憶體相關產品業績占比約72%，邏輯IC占比約16%、測試占比約12%。