汎銓連三月改寫單月新高 美日實驗室營收倍增

AI晶片研發分析平台汎銓科技今日公布9月合併營收2.65億元，月增4.15％、年增36.71％，連續三個月改寫單月歷史新高；第三季營收7.59億元，季增19.56％、年增31.63％，同步創歷年單季新高，累計前三季營收19.73億元、年增24.38％，亦刷新同期紀錄。

汎銓近期營運成長除受惠AI晶片、先進製程帶動材料分析需求升溫，海外布局也開始進入收割期。尤其美國、日本實驗室受惠當地半導體設備及材料廠商9月委案材料分析（MA）和故障分析（FA）倍增，雙雙同步跨越損益平衡點，成為推升營運的新動能。

值得注意的是，美、日實驗室在AI晶片分析方面，隨製程持續朝高階化與複雜化發展，客戶對材料分析、結構解析及研發驗證需求持續增加。汎銓與國際一線AI客戶合作同步深化，目前已完成三處AI客戶專區建置，第四至第六處專區正進行洽商與規畫，力拚第4季陸續啟用。

汎銓並提前為下一波AI需求擴充量能，預計2027年啟用的新廠區已納入第七處AI客戶專區規畫。換言之，公司AI分析服務正從單一委案模式，逐步轉向以專區方式服務大型客戶，藉由專屬設備及分析量能，深化與客戶在先進製程及高階AI晶片研發上的合作。

除材料分析本業外，矽光子也成為汎銓下一階段布局重點。備受市場關注的自研光損偵測設備「MSS HG」，目前已進入實機測試階段，可望近期取得客戶進行驗證，若後續驗證順利，將有助汎銓從既有分析服務進一步跨入自主設備市場。