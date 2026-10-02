聽新聞
0:00 / 0:00
綠能事業回溫 信邦9月營收33.48億元連6月登頂
連接器線大廠信邦今天公布9月營收新台幣33.48億元，年增25.51%，也比8月再成長2.1%，連7升，也是連續第6個月營收改寫歷史新高。
信邦第3季營收97.97億元，較第2季成長8.09%，與去年同期相比成長28.90%，同步刷新歷史紀錄；累計前9月營收271.83億元，年增15.24%，為歷年同期新高。
信邦指出，9月營收持續衝高，主要受惠綠能事業需求回溫，以及工業應用、電子周邊等領域銷售持續增加。9月綠能事業營收月增23.41%，工業應用和電子周邊事業營收也分別月增3.58%和1.13%。
觀察今年前9月信邦各主要事業營收表現，工業應用事業年成長38.90%，動能最強；接著是醫療及健康照護事業成長28.37%、汽車事業成長25.48%。至於通訊及電子周邊事業、綠能事業，則較去年同期衰退，分別年減6.08%、7.58%。
信邦表示，面對AI浪潮，全球半導體高階設備正迎來爆發性成長，公司已鎖定半導體高階設備、人形機器人、商用無人機等3大前瞻領域切入，將持續優化產品組合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。