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綠能事業回溫 信邦9月營收33.48億元連6月登頂

中央社／ 台北2日電
信邦電子董事長王紹新。記者曾吉松／攝影
信邦電子董事長王紹新。記者曾吉松／攝影

連接器線大廠信邦今天公布9月營收新台幣33.48億元，年增25.51%，也比8月再成長2.1%，連7升，也是連續第6個月營收改寫歷史新高。

信邦第3季營收97.97億元，較第2季成長8.09%，與去年同期相比成長28.90%，同步刷新歷史紀錄；累計前9月營收271.83億元，年增15.24%，為歷年同期新高。

信邦指出，9月營收持續衝高，主要受惠綠能事業需求回溫，以及工業應用、電子周邊等領域銷售持續增加。9月綠能事業營收月增23.41%，工業應用和電子周邊事業營收也分別月增3.58%和1.13%。

觀察今年前9月信邦各主要事業營收表現，工業應用事業年成長38.90%，動能最強；接著是醫療及健康照護事業成長28.37%、汽車事業成長25.48%。至於通訊及電子周邊事業、綠能事業，則較去年同期衰退，分別年減6.08%、7.58%。

信邦表示，面對AI浪潮，全球半導體高階設備正迎來爆發性成長，公司已鎖定半導體高階設備、人形機器人、商用無人機等3大前瞻領域切入，將持續優化產品組合。

信邦 營收 綠能

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