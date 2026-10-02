汎銓營收／連三月創高 美日據點邁入獲利、AI 客戶專區加速擴充

汎銓（6830）AI晶片分析與海外布局雙動能發酵，2日公布9月營收2.65億元，年增36.71%，連續三個月改寫單月新高，第3季營收也同步登頂。美國、日本據點已步上獲利軌道，公司並力拚第4季陸續啟用新增AI客戶專區，擴大分析服務量能。

汎銓9月營收月增4.15%；第3季營收7.59億元，季增19.56%、年增31.63%，創單季歷史新高；累計前三季營收19.73億元、年增24.38%，刷新同期紀錄，單月、單季及累計營收均繳出新高成績。

公司指出，半導體與AI客戶委案需求熱絡，帶動先進製程材料分析及AI晶片分析業務成長。海外布局也開始展現效益，美國、日本據點隨接案規模擴大、營運效率提升，兩地營運均已邁入獲利，逐步跨過前期投資階段，開始發揮規模經濟效益。

隨AI晶片朝更高階製程發展，材料分析、結構解析與研發驗證需求同步增加。汎銓與國際一線AI客戶合作持續深化，目前已完成三處AI客戶專區建置，第四至第六處正推進洽商與規劃，力拚本季陸續啟用。

汎銓也將預計2027年啟用的新廠區，納入第七處AI客戶專區規劃，提前擴充分析服務量能，承接先進製程與高階AI晶片的中長期需求。

既有分析業務成長之外，汎銓自主開發的矽光子設備「MSS HG」已進入客戶試用與驗證階段，預計11月5日在竹北舉辦實機實測發表會，以實際樣品展示量測與漏光定位能力，呈現設備在矽光子元件研發、問題定位及故障分析的應用。

公司同時持續推進與國際設備廠商的合作開發，擴大矽光子量測與分析布局。