聯亞強攻漲停！今明年擴產火力全開

隨AI伺服器帶動800G、1.6T高速光模組需求持續升溫，光收發模組磊晶片製造廠聯亞（3081）2日盤中以2,925元攻上漲停板，隨供需缺口延續，成長動能可望持續升溫。

聯亞今年第2季營收比重中，光通訊（Telecom）約占5%至10%、雲端（Datacom）約80%至85%，其他消費、工業及相關應用約5%。法人指出，光通訊主要客戶包括中國光通訊元件大廠，以及台系華星光（4979）等晶粒封裝廠，終端應用涵蓋EPON、GPON及4G、5G基地台；雲端應用則跨足矽光領域，以美國雲端服務供應商（CSP）為主要客戶，終端應用以資料中心為主。主要競爭對手包括IDM廠及IQE等。

在磊晶片（Epi）擴產方面，聯亞持續加快布局。公司先前法說會表示，2027年產能將較2026年增加逾一倍，本次法說進一步上修至增加逾1.5倍，且2028年預計維持相近的擴產速度。法人指出，目前供給仍明顯低於需求，擴產規模符合產業現況。

此外，市場近期對2026、2027年800G及1.6T光模組出貨預估已不再下修，有利市場評價回升。法人預估，聯亞2026年營收54.05億元、年增145.4%，毛利率57.7%，每股稅後盈餘（EPS）21.23元；2027年營收估達115.84億元、年增114.3%，毛利率59.5%，EPS 50.46元。

至於近期市場部分傳言，法人認為，矽光（SiPh）模組在1.6T世代可望成為主流，NPO及CPO採用SiPh方案的機率也相對較高。此外，聯亞與主要客戶均已簽訂長約，訂單能見度相對明確，交付狀況無須過度擔心。