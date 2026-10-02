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臻鼎飆漲停561元喊衝 載板三雄續揚、AI訂單與漲價撐腰

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）為經營鐵三角。聯合報系資料照
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）為經營鐵三角。聯合報系資料照

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）2日攻上漲停561元，上漲51元，領軍載板族群續揚，欣興（3037）、景碩（3189）與南電（8046）同步走高。AI伺服器、高速運算與光通訊需求擴張，帶動高階載板接單、報價及產能利用率改善，支撐族群行情。

時序約11:30，欣興報1,265元、漲幅4.12%；景碩報1,040元、漲幅2.97%；南電報1,445元、漲幅1.76%。

載板三雄9月22日曾同步收漲停，欣興、南電與景碩分別收在1,120元、1,165元及909元。9月欣興上漲17.62%、景碩上漲18.44%、南電上漲8.94%，三雄月線均連兩紅，進入10月後續攻高。

領漲的臻鼎，AI業務已反映在業績上。公司光模組今年營收目標100億元，明年隨新產能開出，可望提高至200億至300億元；AI伺服器今年營收目標成倍成長，相關產能已獲客戶預訂至2028年。8月營收206.66億元、年增41.05%，創同期新高。

臻鼎IC載板業務也持續改善，第2、3季毛利率改善加快，預期下半年超越集團平均。第二座載板廠仍在裝機，客戶需求已超過現有產能，高階產品放量及新廠良率、稼動率提升，為獲利增添動能。

欣興則預估2027年ABF載板產能增加30%至40%，目前各廠幾乎全線運作，仍無法滿足需求。公司上半年已與數家客戶簽訂長約，預約光復二及楊梅二未來五年產能；CPO載板也已出貨，客戶不只一家。

南電ABF載板因原物料持續吃緊，報價仍有上升空間，昆山廠良率及產能利用率改善，也有助下半年獲利。景碩受惠載板漲價與產品組合優化，法人看好ABF稼動率提升，2027年中高階ABF產能幾乎已被預訂，客戶需求能見度延伸至2028、2029年。

漲停 臻鼎 漲價

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