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護油大戰開打！美欲限制柴油出口 大陸先給國內 台塑化一度衝破百元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
石油示意圖。路透
石油示意圖。路透

美伊戰爭讓中東煉油設施停擺，全球柴油供應吃緊。美國總統川普除了考慮限制美國柴油出口，周四又表示，要求歐洲國家釋出柴油庫存，如今又傳出中國大陸煉油商暫停出口石油製品，優先供給國內，或許會使部分國家的油品價格再創新高。台塑化（6505）2日一度大漲至103元，衝破百元大關，創下2022年5月以來新高。

白宮已沙盤推演若是短期禁止柴油出口，可能會有什麼後果，同時施壓歐洲，要求釋出柴油戰略儲備，否則可能禁止美國柴油出口。分析師警告，美國若限制出口，恐使全球柴油短缺惡化。

雪上加霜的是，大陸業者傳出取消了原定10月出口的部分石油產品，包括汽柴油等。目前仍不確定十一黃金周結束後，北京是否會再次允許出口，可能取決於本土的燃料庫存與煉油產出情況。北京在今年3月曾暫停汽柴油出口，以便在伊朗戰爭爆發之初，保護本國消費者，相關命令在7-9月鬆綁，如今再次轉嚴。

柴油陷入供應危機，因為中東煉廠供應尚未完全恢復，加上俄羅斯延長出口禁令，船貨追蹤機構Kpler指出，中東和俄羅斯去年占全球柴油出口合計近三成。就算美國煉油業者大已全力生產，仍無法填補全部缺口，美國煉油廠的產能利用率已高達97%。

台塑化指出，預期柴油價差將持續維持高點，且仍將大幅超出歷年同期。目前原先接收中東柴油的歐洲及非洲，轉向接收印度柴油，但仍難以彌補中東柴油缺口，所以也依靠美國出口柴油支應，但美國柴油庫存持續下降，歐洲到貨數量有限，帶動歐美柴油價差持續上漲。

法人指出，全球煉油產業呈結構性供給緊縮，台塑化目前外銷柴油比重達86%，預期煉油利差仍將維持高檔，有利台塑化第4季營運。

台塑化今一度大漲衝破百元關卡，而後漲勢縮小，上漲逾5%，在99元附近震盪。

柴油 出口 台塑化 石油 中東

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