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高階CCL材料題材點火！國精化、雙鍵強攻漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國精化（4722）、雙鍵（4764）兩檔因高階銅箔基板（CCL）材料需求升溫，今日開盤雙雙拉至漲停。隨AI伺服器、高速傳輸等應用推升CCL材料規格持續升級，M7、M8、M9等高階產品對低介電、低損耗樹脂材料的需求同步增加，樹脂已成為高階CCL性能與供應鏈升級的重要材料之一，相關上游材料業者持續佈局。

國精化M9銅箔基板（CCL）的樹脂材料已通過客戶驗證，高階CCL材料持續出貨、貢獻業績；應用於M6以下基板的PSMA樹脂產品，預期最慢明年第1季投產。

目前國精化M7以上產品陸續對國內板廠客戶出貨，M9產品則已通過客戶驗證，目標該材料年產能在今年第4季達1,800至2,000噸，隨產能持續放大，預期明年迎來雙位數成長。隨高階CCL材料供需吃緊、交期延長，上游樹脂供應商議價能力增強，國精化持續深耕PCB材料供應鏈，成為公司目前開發主力，並配合客戶需求，往更高階材料延伸應用。

雙鍵旗下5G／6G電子材料營收穩健增加，今年已躍升至三成水準，並加速擴產步伐。雙鍵日前表示，旗下應用於高階CCL板材的5G／6G關鍵樹脂材料，已大入大廠供應鏈，出貨動能持續增溫，下半年持續看好電子材料產品表現。雙鍵指出，今年上半年電子材料成長穩定；光穩定劑銷售狀況也改善；待下半年產能調整完畢，電子材料產能可望進一步放大。

雙鍵指出，CCL客戶需求暢旺，將放大宜蘭廠供應能量，預期第2季電子材料營收占比，有望從去年的10%左右，再提高至30%，第4季並可望再攀升。

在產品開發方分，雙鍵也表示，未來除持續開發5G／6G材料外，也將耕耘COC電子材料、阻燃電子材料及其他電子材料。

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