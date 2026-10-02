聽新聞
0:00 / 0:00
高力8月EPS 1.35元 法人看好第4季營運強勁
高力（8996）8月稅前損益1.38億元、稅後純益1.26億元，每股獲利（EPS）1.35元。分析師
指出，高力的8月自結稅前淨利率為11.46%、稅後純益率為10.47%，8月雖高力營運規模開始
擴張，但單月新台幣匯率轉強，影響部分產品毛利率與業外匯兌損失，使得單月自結表現低
於原先預期。
分析師表示，展望高力第4季營運，隨著今年下半年水冷產品出貨淡季結束，預期新產品與
新客戶將重新挹注營運，加上新產能陸續開出，再度推高營運，預期後續營運恢復成長，預
估第3季營收33.1億元、季增43.8%，稅後純益3.8億元、季增91%，EPS為4.1元；第4季營收
49.6億元、季增49.8%，稅後純益7.3億元、季增91.4%，EPS進一步成長為7.8元。
考量高力今年下半年水冷產品出貨淡季結束，預期新產品與新客戶將重新挹注營運，新產能
也將陸續投產持續帶動高力的中長期營運動能強勁中，預估今年EPS將來到20.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。