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高力8月EPS 1.35元 法人看好第4季營運強勁

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

高力（8996）8月稅前損益1.38億元、稅後純益1.26億元，每股獲利（EPS）1.35元。分析師

指出，高力的8月自結稅前淨利率為11.46%、稅後純益率為10.47%，8月雖高力營運規模開始

擴張，但單月新台幣匯率轉強，影響部分產品毛利率與業外匯兌損失，使得單月自結表現低

於原先預期。

分析師表示，展望高力第4季營運，隨著今年下半年水冷產品出貨淡季結束，預期新產品與

新客戶將重新挹注營運，加上新產能陸續開出，再度推高營運，預期後續營運恢復成長，預

估第3季營收33.1億元、季增43.8%，稅後純益3.8億元、季增91%，EPS為4.1元；第4季營收

49.6億元、季增49.8%，稅後純益7.3億元、季增91.4%，EPS進一步成長為7.8元。

考量高力今年下半年水冷產品出貨淡季結束，預期新產品與新客戶將重新挹注營運，新產能

也將陸續投產持續帶動高力的中長期營運動能強勁中，預估今年EPS將來到20.5元。

EPS 法人 台幣匯率

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