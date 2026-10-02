高力8月EPS 1.35元 法人看好第4季營運強勁

威剛（3260）辦理現金增資，投資人10月2日可開始申購，每股承銷價290元，近日市價在380元上下，依目前差價近百元的報酬率可超過30%，但報酬率須視申購中籤後的股票撥入帳戶可售出時價格而定。

2026-10-02 09:38