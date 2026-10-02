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等不到陸客虧損多年 維格餅家撤興櫃

聯合報／ 記者林海／台北報導

以生產鳳梨酥崛起的維格餅家宣布，受台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，董事會決議終止興櫃買賣，但會持續公開發行，等營運好轉之後再重新登錄興櫃。

維格餅家過去被形容為「陸客概念股」，搭上兩岸交流高峰期的順風車，靠著陸客來台旅遊必買的鳳梨酥，在二○一四年營收達到十三點三五億元，股價一度來到一五二元的高價，大陸復星集團也入股，希望藉此打開大陸通路。

但隨著二○一六年政黨輪替，兩岸關係急凍導致陸客來台人數大減，維格餅家營運跟著走下坡，僅能靠著開發東南亞旅客勉強維持獲利；雪上加霜的是，二○一七年五月維格餅家爆出為了節省成本，當時的董事長夫人兼副總經理蕭詩錦下令員工以酒精塗銷並竄改鳳梨酥、鳳黃酥等即期或過期商品的有效期限後重新上架販售，商譽大受衝擊。

二○二○年疫情爆發，國際旅遊完全停擺給了維格餅家致命一擊，已連續六年虧損。除了營運陷入谷底，維格餅家的經營權也出現更迭，鴻廷投資公司自二○二一年起逐步透過申報轉讓與取得入股維格餅家，並在後續的董監事改選掌握經營權，鴻廷投資負責人余佩佩也在二○二五年取代創辦人孫國華成為董事長。

維格餅家 興櫃 陸客

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