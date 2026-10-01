長聖9月營收年增21% 強打新藥研發

大鵬科CLMX（7689）昨（1）日舉行法人說明會，董事長暨總經理張再發表示，在既有智慧安防、遠距照護與無線通訊技術基礎上，強化AI、智慧感測及先進技術布局，成立「AI及先進技術中心」，將AI導入既有產品與平台，包括終端影像感測的Edge AI、主控設備的訊號過濾與智慧警報及雲端平台的數據分析，可望在2027年第3季試產，第4季開始小量出貨。

2026-10-02 00:05