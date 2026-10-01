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長聖9月營收年增21% 強打新藥研發
長聖（6712）9月合併營收1.1億元，攀上今年單月新高，年增21.2%；累計前九月營收7.79億元、年增17.6%，主要受惠細胞儲存、細胞製備服務及CDMO三大業務穩定成長。
長聖指出，8月營收已達1.09億元，9月再寫今年新高，顯示本業動能持續升溫。
公司目前以CDMO及細胞服務挹注穩定現金流，同時支撐自主新藥研發，形成「CDMO＋創新細胞治療」雙引擎布局。
新藥方面，長聖自主研發的異體、現貨型CAR-T細胞治療新藥CAR001，日前取得美國FDA孤兒藥資格指定，適用疾病範圍為惡性膠質瘤，較原先申請的膠質母細胞瘤範圍更廣，為後續臨床開發及國際授權增添空間。
CAR001目前正進行Phase IIa臨床試驗，鎖定膠質母細胞瘤、大腸直腸癌、三陰性乳癌及非小細胞肺癌等晚期或復發難治實體腫瘤，預計納入27名受試者。
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