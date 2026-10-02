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和暢將上櫃 承銷價25元
工業電腦（IPC）族群迎來上市櫃新兵，和暢科技（6825）昨（1）日舉行上櫃前業績發表會，暫定每股承銷價25元，市場預期10月下旬掛牌。展望後市，和暢預估，本季為2026年單季高峰，有機會帶動全年營收重返成長軌道。
有別於國內多數IPC廠商主攻x86架構，和暢以安謀（Arm）架構為核心，並由單一Panel PC供應商逐步轉型為智慧空間軟硬體整合解決方案業者，鎖定智慧辦公、智慧門禁、智慧建築及智慧零售等應用市場。
和暢因2025年美國總統川普祭出對等關稅政策，導致美系客戶提前拉貨，墊高基期影響，今年前八月營收4.19億元，年減14.4%；獲利方面，上半年稅後純益2,609萬元，年增5.7%，每股純益0.78元。
展望後市，和暢預期，下半年營運優於上半年，第4季可能是全年單季高峰，主因本季有幾個專案在進行，有機會帶動全年營收重返成長軌道。
和暢財務長陳治均指出，北美市場明年會有很好的成長空間。歐洲方面，歐盟《網路韌性法案》（CRA）已逐步進入實施階段，當地市場成長幅度值得期待。
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