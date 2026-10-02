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大鵬科設AI先進技術中心

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
大鵬科技董事長張再發。聯合報系資料照
大鵬科技董事長張再發。聯合報系資料照

大鵬科CLMX（7689）昨（1）日舉行法人說明會，董事長暨總經理張再發表示，在既有智慧安防、遠距照護與無線通訊技術基礎上，強化AI、智慧感測及先進技術布局，成立「AI及先進技術中心」，將AI導入既有產品與平台，包括終端影像感測的Edge AI、主控設備的訊號過濾與智慧警報及雲端平台的數據分析，可望在2027年第3季試產，第4季開始小量出貨。

今年以來大鵬科營收成長亮眼，累計前八月營收39.1億元，年增32.8%，近期記憶體漲價影響毛利率，也協助主要客戶進行變更設計，新舊產品交替期影響營收成長趨緩，預估明年上、下半年陸續完成驗證，營收逐步恢復成長動能。大鵬科強調，客戶需求仍持續成長，訂單已經看到2027年底。

張再發指出，持續投入自主無線通訊、感測與系統整合技術，除擴大規模及市場布局，更延攬不同領域的高階技術人才，深化智慧安防與遠距照護市場，將無線通訊、感測與系統整合能力，延伸至更多產品與應用場域。

大鵬科延攬邱立誠擔任「AI及先進技術中心」技術長，邱立誠創辦OTUS Imaging，並擔任總經理暨技術長，也擔任過太欣半導體資深總監，具備影像、AI與半導體相關技術及新事業發展經驗。AI及先進技術中心將在既有產品研發與核心技術能力之外，投入前瞻技術研究與應用探索，聚焦AI、智慧感測及先進無線通訊等技術。

邱立誠表示，「AI及先進技術中心」第一步是將AI落地到大鵬科安防、長照產品線，深入到產品端；第二步建立自己的AI，建構護城河；未來透過影像結合AI，從安防設備供應商變成提供智慧安全及智慧照護整體解決方案的公司。

法人說明會 營收 無線通訊

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