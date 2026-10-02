巨虹私募失效 陷下櫃危機

電子通路商巨虹（8084）今年第一次私募普通股現金增資案，因未能於繳款期間內收足股款，導致私募案失效，面臨先前規劃的收購案無法完成，並將遭沒收3,000萬美元（約新台幣9.5億元）訂金，可能使得期末淨值為負數，面臨終止股票於櫃買市場買賣的狀況。

受相關消息衝擊，巨虹昨（1）日盤中股價遭打落跌停板，從9月22日收盤價40.8元至昨日收盤價24.2元。

巨虹表示，該公司董事會於9月23日決議，今年第一次現金增資私募普通股股款繳納期間，為9月24日至9月30日，但未能於繳款期間內收足，故私募案失效。

巨虹提到，因持股子公司宏康與賣方Midas所簽訂股權買賣契約，所約定最終交易日為9月30日，惟相關交易條件未能成就，依該契約約定，賣方得沒收宏康已支付訂金3,000萬美元，為終止交易相關費用。

巨虹指出，若於相關條件成立，且買方已存在現時義務、經濟利益流出已達很可能發生，並能可靠衡量時，該公司第3季財務報表可能要認列相關損失，惟實際認列金額及認列時點，應依適用會計準則及簽證會計師核閱結果辦理。

巨虹坦言，該公司私募案未能依計畫完成，並與前述損失認列等因素將影響第3季財報的股東權益，且可能導致期末淨值為負數，及終止櫃檯買賣。

巨虹子公司宏康為第三方股東持股99.99%、該公司持股0.1%。巨虹提到，相關訂金3,000萬美元的承擔方式依協議約定辦理，目前與第三方股東協商中，尚無法確認最終應承擔金額。