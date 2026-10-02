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鴻海集團處分臻鼎持股

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

公開資訊觀測站昨（1）日最新資料顯示，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）大股東暨董事、鴻海集團旗下Foxconn （Far East）Limited再度申報轉讓持股，將透過一般交易方式，處分手上持有的臻鼎股票5,036張。

根據公告內容，Foxconn （Far East）Limited目前持有臻鼎股票約30.5萬張，預計將處分其中5,036張，處分完畢後，仍持有約29.99萬張臻鼎股票。

臻鼎前八月合併營收為1,274.25億元，年增19.8%。該公司看好載板的多元應用動能，評估下半年隨消費性電子新品進入傳統出貨旺季，加上AI伺服器、高速光模組與IC載板等需求持續放量，營運表現持續升溫。

臻鼎近日宣布，完成第六次海外可轉換公司債訂價，共募資8億美元（約新台幣252.24億元）資金，於新加坡交易所掛牌。

臻鼎 鴻海 PCB

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