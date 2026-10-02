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億光今年營收獲利看俏

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

LED封裝大廠億光（2393）加速布局高階利基市場，法人看好，隨著車用與不可見光拉貨帶動，億光上季營收將持續繳出季增的成績單；加上苗栗銅鑼廠處分案貢獻每股純益估逾0.4元，最快本季認列入帳，全年營收與整體獲利維持成長動能。

法人分析，億光受惠車用與不可見光拉貨動能延續，帶動第3季營收回溫。即便上游原物料價格短期內仍處於相對高檔，封裝廠難以全額將成本轉嫁客戶，毛利率走勢維持審慎看待，但在高階應用比重拉升下，全年本業營運仍展現穩健支撐力道。

針對核心產品線布局，億光表示，中長期持續以車用與不可見光為兩大動能。不可見光產品聚焦高階光耦合器，除切入AI伺服器電源供應器鏈，亦供貨機器人所需的馬達控制開關與感測器，並開發無人機高功率紅外線LED；車用領域則涵蓋車內氛圍燈、顯示器及各類車外照明，持續受惠車用電子化普及。

億光日前以34.58億元將苗栗銅鑼廠售予信邦，預估處分利益約22.58億元。

法人指出，該案預計第4季至明年第1季完成入帳，貢獻億光每股純益估逾0.4元，不僅大幅充實現金流，更落實資產活化效益。

海外產能方面，億光指出，為因應客戶「China+1」需求並降低地緣政治風險，斥資約18.3億元在泰國北柳府打造新製造基地，日前已動土。該廠規劃導入智慧自動化產線，預計2027年完工量產，初期產能以消費性電子LED元件為主，後續將延伸至車用、工控與AI伺服器等高毛利領域。

展望後市，法人認為，億光營運展現結構性調整效益，車用與不可見光等利基市場仍具長期成長潛力。

隨著下半年營運步調持穩與資產處分收益逐步明朗，公司持續推進泰國新廠建置並關注原料成本轉嫁進度，將是牽動獲利結構能否進一步改善的關鍵。

億光 營收 苗栗

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