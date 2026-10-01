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AI浪潮無極限！外資齊唱旺台積電股價 稱具有顯著「重新評級」潛力

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電（2330）即將於15日舉行法說，全球高度關注。 中央社
台積電（2330）即將於15日舉行法說，全球高度關注。 中央社

台積電（2330）即將於15日舉行法說，全球高度關注。外資預期市場將聚焦六大議題：整體半導體周期展望、未來三至四年資本支出策略、產業競合關係變化、下半年與 2027 年毛利率、營收成長預期、AI 需求前景等。

由於台積電此次法說，將成為第 4 季 AI 產業的關鍵風向球，因而外資率先提出看法。如瑞銀台灣半導體產業分析師林莉鈞認為，就整體半導體周期展望而言，不同次產業將有不同表現。

她預測 2026、2027 年非記憶體半導體營收，將在雲端 AI 帶動下年成長分別為 31%、15%；對消費端需求則持相對保守的態度，預估 2027 年智慧型手機及 PC 出貨量將再下滑 3%、4%。

未來三至四年的資本支出策略，林莉鈞持續看好，並認為台積電提高資本支出是鞏固其在先進製程代工龍頭地位的必要條件。因此 2026 年維持 630 億美元不變；2027 年與 2028 年分別由原先預估的 800 億美元、950 億美元，上調至 900 億美元及 1,050 億美元。

產業競合關係變化上，林莉鈞說，三星與 Terafab 等同業展現出更強的投資能力，但台積電也可能尋求與 Terafab 合作的機會。

下半年與 2027 年毛利率方面，林莉鈞預期台積電今年下半年毛利率將微幅降至 67%，2027 年在漲價、規模效益、與產品組合改善支撐下，預期將可穩定在 67.2%左右。

營收成長預期部分，林莉鈞認為雲端 AI 巨潮帶動台積電以美元計價的營收，2026 年預計成長幅度將達 41%，2027 年將持續維持 40%的高成長，優於市場共識的 36%。

至於 AI 需求前景，林莉鈞說，根據近期產業分析顯示，雲端 AI 需求完全沒有放緩的跡象，且 2027-2028 年對 CPU、GPU 及 ASIC 的需求展望甚至還將進一步增強。

林莉鈞上調台積電長期每股盈餘年複合成長率從 25%至 27%，重申「買進」評級，目標價雖維持 3,650 元，但認為股價具有顯著的「重新評級」潛力。

摩根大通證券（小摩）台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）則給予「優於大盤」評級，目標價由 3,200 元上調至 3,300 元，為台積電法說會前首家上調目標價的外資券商。

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