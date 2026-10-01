和暢科技10月下旬掛牌 第4季為全年單季高峰

工業電腦（IPC）族群即將迎來上市櫃新兵，和暢科技（6825）1日舉行上櫃前業績發表會，暫定每股承銷價為25元，市場預期將於10月下旬掛牌，展望後市，和暢預估，今年下半年營運優於上半年，第4季為全年單季高峰，有機會帶動全年營收重返正成長。

有別於國內多數IPC廠商主攻x86架構，和暢以ARM架構為核心，並由單一Panel PC供應商逐步轉型為智慧空間軟硬體整合解決方案業者，鎖定智慧辦公、智慧門禁、智慧建築及智慧零售等應用市場。

和暢董事長周邦基表示，和暢長期累積ARM平台開發能力，核心競爭力已由硬體設計延伸至完整軟硬體技術整合。公司將ARM SoC優化、Android／Linux作業系統、周邊設備整合、行動裝置管理（MDM）及快速開發套件（QDK）整合為完整技術架構，可依不同智慧場域需求協助客戶進行產品開發與部署，藉由底層平台、軟體及應用端整合，提高產品附加價值與客戶黏著度。

和暢市場布局以歐洲、北美及亞洲為主，主要透過應用軟體業者與系統整合商切入市場，其中會議室及共享空間預約面板已導入多家跨國企業總部與知名品牌辦公空間。目前美洲市場約占20%、歐洲約占48%。

在營運方面，和暢因2025年美國總統川普祭出「對等關稅」政策，讓其美系客戶提前拉貨，在出貨時程改變，以及2025年基期較高下，導致和暢2026年累計營收呈現衰退情況。

展望後市，和暢預計，今年下半年營運優於上半年，第4季可能為全年單季高峰，主要是因本季有幾個專案在進行，有機會帶動全年營收重返正成長。

和暢財務長陳治均指出，北美市場在明年會有很好的成長空間。歐洲方面，歐盟《網路韌性法案》（CRA）已逐步進入實施階段，公司看好未來歐洲市場有很大的成長空間。

針對記憶體等零組件缺貨大漲，和暢是否有轉嫁新增成本予客戶，陳治均回應，AI基礎建設所帶來記憶體跟相關零組件的需求，是一個結構性的調整，我們公司很早就已經注意到這個趨勢。

陳治均表示，第一、從去年第1季開始，不管是DRAM、NAND，我們都提早備料，我們所有機種大概都有一年以上庫存且動態維護。

其次、和暢自今年第1季初到第2季與主要客戶協商，陸續漲價10%到20%，唯有第2季的時候，因為我們有一個產品線，漲價拖得比較久；第三，公司也積極做替代料的認證，藉此增加採購的彈性。

同時，隨著和暢產品端漲價，預計毛利率將自第2季低檔25.4%水準，到第3季將重回三成以上，回到歷史正常水準。

在財務表現方面，和暢今年8月營收3,783萬元，月增9.7%、年減3.9%。累計和暢今年前八個月營收達4.19億元，年減14.4%；在獲利表現方面，和暢今年上半年稅後純益為2,609萬元，年增5.7%，每股純益為0.78元。