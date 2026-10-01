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晟銘電法說會／看旺第4季業績 VR200逐月增量出貨

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI機櫃廠晟銘電（3013）1日召開法說會，總經理羅志吉表示，目前公司已開始陸續出貨輝達（NVIDIA）VR200相關的機櫃、機箱等產品，訂單能見度至少一個季度，預料AI機櫃將逐月增量，對第4季營運持樂觀態度。

晟銘電今年前八月營收79.02億元，年增22.3%，業績表現持穩向上。羅志吉表示，先前因缺料或客戶拉貨時程有變，因此營收起伏較大，但近期客戶拉貨動能已開始轉強，尤其是VR200產品將在第4季放量出貨，預料公司也將同步受惠。

晟銘電前八月營收結構中，伺服器約占73%，L11系統組裝業務約占18%，模具約站6％，其他約占3%。其中，L11為高複雜度以及高門檻的業務，因此毛利率也較佳。

羅志吉表示，從在手訂單估算，公司明年將逐步擴大L11系統組裝業務，因此對毛利率表現持樂觀態度，未來泰國廠新產能加入後，此一業務的貢獻會更明顯。

晟銘電原先以機箱為本業，近年來因應AI商機擴大，已將業務範圍延伸至機櫃組裝、水冷、測試等，歷經多年練兵後，目前已成為台廠少數同時具備機櫃設計與組裝能力的業者。

針對資本支出規劃，羅志吉透露，公司去年資本支出約7億元，今年則是比7億元再略多一些，明年估計8億元，將連續二年維持高檔的資本支出，藉此滿足客戶未來需求。

據悉，晟銘電目前共有東莞、寧波、中壢與泰國等生產基地；其中，東莞廠自動烤漆線預計今年底前完成，一天可以完成60個機櫃烤漆，泰國廠一期去年已設置完成沖壓線與組裝線，已開始小批量接單生產，而泰國廠二期則預計今年設置完成，並增加烤漆線，泰國廠整體機櫃產能配置大致與東莞廠相當。

晟銘電今日股價上漲7.2元，收94元。

法說會 業績 營收

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