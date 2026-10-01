嘉晶獲利／8月自結賺7,400萬元、年增73倍 EPS 0.25元

磊晶廠嘉晶（3016）1日因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準公布8月自結數，8月稅後純益7,400萬元，年增7,300%，每股稅後純益（EPS）0.25元。AI伺服器電源管理需求與矽光子相關產品出貨逐步發揮效益，帶動嘉晶單月營收、獲利較去年同期明顯成長。

今年上半年嘉晶營收23.68億元，年增28%，稅後純益2.89億元，EPS為1元。第2季營收13.09億元，季增約24%、年增逾兩成；稅後純益1.88億元，年增537%，單季 EPS 0.65元，反映產品需求回溫與營運改善。

展望後市，嘉晶看好AI伺服器電源管理與高速光通訊需求，力拚2026年全年營收年增逾35%。嘉晶8吋矽磊晶產能利用率第3季可望達滿載，矽光子相關鍺矽（Ge/Si）磊晶需求能見度已達2028年；公司規劃2027年將鍺矽磊晶產能擴增至目前的3.5至4倍，仍預期供不應求。

嘉晶布局的成長動能，除AI伺服器帶動的電源管理需求，也延伸至高速光通訊。鍺矽磊晶產品應用於光通訊接收端光二極體（PD），今年第2季開始量產，需求快速升溫。公司持續調整產品與產能配置，將資源移往高技術門檻產品，後續擴產與出貨進度將是觀察營運成長的重要指標。