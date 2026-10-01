外資力捧這檔權值股！喊天花板價400元 潛在漲幅近六成

大甲（2221）股價狂飆，不到一個半月股價翻了2.6倍，昨日最高一度漲至198元，但股市「反指標女神」巴逆逆也在昨天出手買進大甲，1日大甲似乎擋不住女神威力，盤中一度重挫跌停，巧合的是，巴逆逆今日隨即賣出大甲，大甲終場也打開跌停，收179元、下跌9.37%。

2026-10-01 15:49