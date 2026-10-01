昨買大甲今就重挫…巴逆逆火速停損後 「媽祖顯靈」打開跌停

大甲（2221）股價狂飆，不到一個半月股價翻了2.6倍，昨日最高一度漲至198元，但股市「反指標女神」巴逆逆也在昨天出手買進大甲，1日大甲似乎擋不住女神威力，盤中一度重挫跌停，巧合的是，巴逆逆今日隨即賣出大甲，大甲終場也打開跌停，收179元、下跌9.37%。

大甲股價持續飆漲，也吸引巴逆逆的注意，但巴逆逆昨天才剛買進大甲，今日大甲便一度重挫跌停，為近期最大跌幅，巴逆逆也忍不住發文感嘆「芋頭你這麼討厭我嗎⋯⋯」。不過僅隔一天巴逆逆就把大甲賣掉，引來網友紛紛表示，「大甲媽祖又要起駕了」、「謝謝你放過大甲」、「難怪大甲都不跌停，原來是妳停損了」。

大甲是台灣最大不鏽鋼管配件製造廠，以DAJA品牌發展半導體級潔淨管件、閥件及超潔淨元件，應用在晶圓廠大宗氣體、特殊氣體及化學品輸送系統，客戶包括台積電（2330）、日月光（3711）等半導體及光電廠。

旗下子公司大川研科技為台積電長期外包合作夥伴，長期承攬台積電的廠務工程與特殊氣體系統操作，主要在竹科、中科及南科等廠區提供氣體系管理服務（TCGM）與設備維護。

大甲今年營運成長動能來自AI需求帶動的半導體建廠高資本支出，推升潔淨級管材與組件需求，今年上半年營業利益1.01億元，稅後純益0.79億元、年增63.1%，每股稅後純益1.86元。