群益投顧：下半年市場交易主軸轉變 第4季呈現高波動

群益投顧發布10月財富管理月報指出，全球金融市場正面臨四大變數交互影響：中東地緣政治風險、油價高檔波動、AI投資持續擴張，以及11月3日美國期中選舉。市場主軸已由2026上半年單純交易「AI成長與降息」，下半年轉向「AI獲利成長能否抵銷高油價、高通膨與高利率」。因此，第4季全球金融市場較可能呈現高波動、產業分化與政策敏感度提高的格局。

股市方面，AI仍是全球經濟與企業獲利最重要的結構性成長動能。大型科技公司持續增加AI資本支出，帶動GPU、先進製程、記憶體、伺服器、網通、散熱、資料中心與電力基礎建設需求，對美國科技股以及台灣、日本和韓國半導體供應鏈形成支撐。不過，AI行情已逐漸從「投資題材」進入「獲利驗證」階段，市場將更加關注AI投資能否轉化為營收、自由現金流與生產力提升。若企業資本支出快速增加、但獲利改善不如預期，高估值科技股波動可能明顯擴大。

中東局勢仍是股市最大尾端風險之一。油價若持續處於高檔，將透過能源、運輸與原物料成本推升通膨，同時壓縮家庭實質所得及企業利潤率。因此全球股市基準情境仍為高檔震盪、產業高度分化，AI與能源相關產業較具基本面支撐。美國期中選舉則是第4季另一項政治變數。選舉結果將影響國會權力結構，以及未來財政支出、稅制、能源與科技監管等政策推進空間。選舉前政策論戰及民調變化可能提高短期波動，選後則應觀察新的國會結構是否改變財政與產業政策方向。

債市方面，高油價使通膨下降速度受到干擾，加上AI資本支出支撐美國投資需求，使Fed較難快速轉向寬鬆。另一方面，美國財政赤字與公債供給仍可能對長端殖利率形成壓力，因此短期美債可能維持高殖利率、高波動格局，長天期公債尤其敏感。不過，高油價本身具有緊縮效果，若最終壓抑消費、企業獲利與經濟成長，市場交易主軸可能由「通膨」逐漸轉向「景氣降溫」，屆時長天期公債才可能重新展現避險價值。整體債市可概括為先交易通膨，後觀察景氣轉弱的債券機會。

匯市方面，美元短期仍有高利率及避險需求雙重支撐。只要中東風險未明顯降溫、油價維持高檔且Fed保持偏鷹立場，美元較難出現趨勢性大幅貶值。歐元受到能源成本與經濟成長壓力限制；日圓雖有日本貨幣政策正常化支撐，但高油價對能源進口國日本不利，因此仍可能大幅震盪。新興市場貨幣則進一步分化，能源出口國相對有利，能源進口國承受較大通膨與貿易條件壓力。