大鵬科法說會／成立 AI 及先進技術中心 開拓更多應用場域與商機

大鵬科技（7689）1日舉行法人說明會，大鵬科技董事長暨總經理張再發表，在既有智慧安防、遠距照護與無線通訊技術基礎上，強化AI、智慧感測及先進技術布局，董事會日前通過成立「AI及先進技術中心」，並延攬邱立誠博士擔任該中心技術長，開拓更多應用場域與商機。

近年大鵬將AI導入既有產品與平台，包括終端影像感測的Edge AI、主控設備的訊號過濾與智慧警報，以及雲端平台的數據分析，可望在2027年第4季開始小量出貨。

邱立誠為國立臺灣大學資訊工程博士，曾任OTUS Imaging創辦人、總經理暨技術長及太欣（5302）半導體資深總監，具備影像、AI與半導體相關技術及新事業發展經驗，領軍AI及先進技術中心，自10月1日起正式生效。

張再發指出，大鵬多年來持續投入自主無線通訊、感測與系統整合技術，除擴大公司規模及市場佈局，更隨延攬不同領域的高階技術人才，在既有研發基礎上加速新技術發展，持續深化智慧安防與遠距照護市場，也希望將公司長期累積的無線通訊、感測與系統整合能力，延伸至更多產品與應用場域。

截至2026年8月底，大鵬科技員工共620人，其中研發人員126人。新成立的AI及先進技術中心將在既有產品研發與核心技術能力之外，以專責資源投入前瞻技術研究與應用探索，並與既有研發團隊形成互補；未來將聚焦AI、智慧感測及先進無線通訊等技術，除了強化現有產品競爭力，也將評估核心技術延伸至不同產業與應用場景的可能性。

邱立誠表示，「AI及先進技術中心」第一步是將AI落地到大鵬既有安防、長照產品線，將AI深入到產品端；第二步將建立自己的AI，建構護城河，讓產品、數據、AI能力互相結合，以AI改善成本、功耗，提升可靠度以及整體體驗；未來將AI能力應用於非影像感測領域，透過影像結合AI，讓大鵬從安防設備供應商變成提供智慧安全及智慧照護整體解決方案的公司。

大鵬指出，在Edge AI自主開發方面，中心首項計畫為新一代AI感測平台，延續公司既有智慧感測技術，進一步將 AI 能力應用於非影像感測領域。目前已向既有客戶提案並進入需求討論；依目前規劃，預計於 2027 年第3季送樣、第4季開始小量出貨，實際時程仍將視研發進度及客戶驗證結果調整。

大鵬科技深耕無線通訊技術逾40年，整合自主RF通訊技術、智慧感測、雲端平台及多協定整合能力，主要產品涵蓋智慧安防與遠距照護系統，市場遍及歐洲、北美及拉丁美洲。

張再發強調，未來除持續深化智慧安防與遠距照護市場，也希望將公司長期累積的無線通訊、感測與系統整合能力，延伸至更多產品與應用場域。