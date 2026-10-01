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兼具漲價及衛星題材 法人調高聯茂獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

聯茂（6213）受惠漲價效益及人工智慧（AI）相關需求成長，8月自結獲利及毛利率優於預期，法人預期，第4季報價續漲及稼動率提升，加上2027年來自PCIe 6.0 升規及切入低軌衛星供應鏈等效益，調高獲利預估值及目標價。

聯茂自結8月稅後純益9.2億元，年增852.6%，每股稅後純益（EPS）2.5元，法人分析，獲利表現遠優於預期，回推毛利率突破30%，上修單季營收預估值，換算約大幅季增逾三成，年增近一倍，獲利同步水漲船高。

法人指出，聯茂第3季主要營運成長動能來自漲價效應且稼動率維持在 70%至75%，第4季除預期價格續漲15%至20%外，E-glass料源取得隨配合的玻纖布廠小量產能釋放，稼動率有機會靠攏80%，預估單季營收季增率可達25%至30%。

聯茂看好新一代高速串列介面標準 PCIe 6.0，相較於前一代傳輸速度加倍，法人表示，目前包括英特爾的Oak stream及超微的Venice等平台相關產品設計材料達M7等級、PCB層數向上提升至22L，尤其代理AI興起，CPU 角色由「輔助運算」轉向「核心調度」，市場對需求成長預期持續上修。

此外，聯茂積極切入低軌衛星供應鏈，尤其泰國廠將持續與PCB廠及終端客戶認證，預期2026年底可望開花結果，預計2027年第2季開始貢獻營收，材料以M4、M6為主，並有少量M7，初期放量先以地面接收站相關材料為大宗。

聯茂 衛星 法人

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