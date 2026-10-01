巨虹私募失敗 盤中股價跌停

記憶體廠巨虹（8084）公布，該公司115年第1次私募普通股現金增資案，未能於繳款期間內收足股款，導致私募案失效。該公司今日盤中股價遭打落跌停。

巨虹表示，該公司董事會於9月23日決議，115年第1次現金增資私募普通股的股款繳納期間，為9月24日至9月30日，未能於繳款期間內收足，故私募案失效。

同時，巨虹提到，因持股子公司宏康與賣方Midas所簽訂股權買賣契約，所約定最終交易日為9月30日，惟相關交易條件未能成就，依該契約約定，賣方得沒收宏康已支付訂金3,000萬美元，為終止交易相關費用。若於相關條件成立，且買方已存在現時義務、經濟利益流出已達很可能發生並能可靠衡量時，公司第3季財務報表可能須認列相關損失，惟實際認列金額及認列時點，仍應依適用會計準則及簽證會計師核閱結果辦理。

巨虹也坦言，該公司私募案未能依計畫完成，並與前述損失認列等因素將影響第3季財務報表的股東權益，可能導致期末淨值為負數及終止櫃檯買賣。

巨虹子公司宏康為第三方股東持股99.99%、該公司持股0.1%。巨虹提到，相關訂金3,000萬美元的承擔方式，依協議約定辦理，目前公司仍與第三方股東持續協商中，尚須待簽證會計師依適用會計準則進行核閱，另提報董事會通過後，始能確定實際應認列損失金額，目前尚無法確認公司最終應承擔金額。