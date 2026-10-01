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ASIC、雙面式水冷板加持 法人調高奇鋐獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

奇鋐（3017）隨輝達（NVIDIA）VR200小量出貨及兩家客戶ASIC同步放量，加上AWS、超微將採用高單價雙面水冷板，及2027年水冷板營收占比超過五成，緩解未列CDU認證名單等市場雜音，法人調高獲利預估值及目標價

投顧法人分析，奇鋐GB300出貨持續強勁，VR平台小批量出貨，預期9月營收持續呈現月增，第4季除VR200板端開始小量出貨，Google TPU、AWS T3水冷亦開始陸續放量，略為上修幅單季營收預估值。

供應鏈調查顯示，AWS T3水冷及超微MI系列將採雙面式水冷板，主因在於規格改為背面供電，雙面式水冷板單價將有望超過3,000美元，產值大幅提升。另ASIC產品毛利率優於GPU，產能優先配置給ASIC，法人同步上修奇鋐2027年營收及獲利預估值。

針對近期傳出輝達DSX Ready的CDU認證，奇鋐未在首批取得資格業者名單，法人認為，目前公司主力產品仍為水冷板等零組件，CDU比較偏向系統級產品，2027至2028年才會開始小量生產，但營收比重低，影響不大。

法人 奇鋐 目標價

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