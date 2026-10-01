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昔搭陸客來台搶賺鳳梨酥商機 維格餅家興櫃14年退場

中央社／ 台北1日電

鳳梨酥聞名的糕餅大廠維格餅家曾搭上陸客來台觀光熱潮，但近年因台灣入境觀光政策及市場環境影響，原有業務模式遇重大挑戰，在業績衰退及多年虧損下，維格餅家董事會決議主動申請終止股票興櫃，在興櫃市場14年黯然退場。

維格餅家因鳳梨酥打響名號，曾是陸客最愛伴手禮之一，在2012年底登錄興櫃，成為首家掛牌的鳳梨酥店；不過近年因陸客來台人數銳減，營運大受影響。

維格餅家9月30日晚間公告，董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣，因台灣入境觀光政策及市場大環境影響，原有業務模式遭遇重大挑戰，在業績衰退及多年虧損下，維格餅家興櫃市值及股票買賣交易量持續低落，基於經營發展規劃及資源的最適配置考量，9月30日董事會決議通過主動申請終止維格餅家股票於興櫃櫃檯買賣。

維格餅家表示，仍維持公開發行，積極業務轉型，持續拓展銷售管道及發展新業務，待業績明顯提升，將適時再重新申請登錄興櫃。

維格餅家近年營運績效不佳、多年虧損，民國113和114年度每股均虧損超過2元，與102、103年每股賺約8元的水準相去甚遠。

興櫃 維格餅家 鳳梨酥

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