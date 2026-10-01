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健策目標價 大和喊上萬元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

外資再喊一檔台股「萬元股」，這次標的是散熱股王健策（3653）。大和資本最新報告指出，健策搭上AI散熱規格升級列車，平均售價（ASP）動能持續發酵，看好產品升級推升毛利率，預估第3季營收、毛利率等有望創歷史新高，大幅上修未來獲利預期、重申「買進」評等，目標價一口氣喊上10,000元。

健策昨（30）日股價跌95元、收6,800元，與大和資本喊出的萬元仍有逾47%價差。

健策9月29日公告8月自結每股純益7.35元，年增95%，展現出產品升級與平均售價提升效益持續發酵。大和資本看好，健策未來平均售價的上揚趨勢，主要受惠熱設計功耗（TDP）不斷提高及翹曲風險增加，預期可拆卸三片式均熱片（removable lids）營收貢獻自2027年起明顯增加。

另外，該產品預計2027年第1季起導入輝達Vera Rubin及Rubin Ultra，有助降低翹曲風險並提升散熱效率，未來二至三年GPU及ASIC客戶可望擴大採用。

大和資本重申健策「買進」評等，並將12個月目標價由9,420元上調至10,000元，升幅6.1%。基於健策未來一年（2026年第4季至2027年第3季）的每股純益預估，此次目標價給予73倍目標本益比（高於過去三年16至53倍的歷史區間），反映市場對高端技術與強勁獲利成長的高度期待。

此外，大和資本對健策2027年至2028年每股純益預估較彭博市場共識高出14%至21%，主因營收、毛利率及營益率的預期較為積極。不過，下行風險則包括：全球AI伺服器需求不如預期，以及散熱規格升級進度低於預期。

大和資本看好，健策第3季受惠產品平均售價提升、產品組合改善及營運效率優化，單季營收預估達96.5億元，季增32.7%，年增90.4%，有望寫下歷史新高；毛利率估將衝上51%、營益率上看42%，有機會同寫新猷，帶動單季每股純益上修至22.77元，大幅優於彭博預期的20.37元。

目標價 毛利率 外資

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