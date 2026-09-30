材料併歐洲同業 營運補

材料*-KY（4763）昨（30）日召開法人說明會，董事長王克璋表示，併購歐洲同業Cerdia後，可望發揮市場、產品及生產基地互補綜效，雙方也可在技術、研發領域相互支援，並借重Cerdia品牌優勢。

併購完成後，全球醋酸纖維主要供應商將由五家減為四家，有助減緩市場削價競爭。

王克璋表示，未來材料將負責上游整合，聚焦亞洲與中東市場；Cerdia則聚焦製程及研發，以歐美、拉美為主要據點，發揮在地供應及合作開發效益。全球醋酸纖維需求目前處於回升階段，材料絲束約75%外銷、25%內銷，中國大陸內需不振影響有限，併購後多區域在地供應的韌性將更為明顯。

展望第4季接單動能，王克璋表示，併購消息公布後，客戶因安全採購心理，紛紛提前拉貨，第4季湧入半年以上訂單並提前拉貨，王克璋預期，在訂單放大及價格支撐下，明年價格可望維持相對穩健。

明年長單目前正進入洽談期，預計10月底至11月中旬敲定，受到客戶預期心理及醋酸報價上漲影響，對價格展望正向。