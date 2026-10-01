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山富春節包機專案 熱銷
山富（2743）昨（30）日舉辦法說會，總經理陳宣融看好明年訂單能見度持續拉長，2027年春節旅遊買氣已提前升溫，公司布局韓國、日本及越南等包機產品，不少熱門產品已進入候補，「甚至候補很多」；企業獎勵旅遊需求也持續成長，訂單看到明年3月，甚至已有訂單排至明年6月。
陳宣融表示，明年春節包機布局包括韓國首爾、釜山、日本北海道，以及越南河內、峴港等地，集中第1季春節及228連假等機位較緊俏的旅遊旺季。北海道產品買氣一路延續至3月，越南則搭配包機及航空公司系列機位操作。
企業獎勵旅遊也是明年營運重要動能。陳宣融指出，企業獎勵旅遊市場成長，目前大型獎勵旅遊及企業招待團的訂單能見度較長，科技公司及工商團體都有需求。
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