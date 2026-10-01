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威宏雙引擎熱轉 催動業績
專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）昨（30）日表示，美系電商龍頭大廠客戶，近期全球電子商務及物流需求持續擴張，相關訂單量呈倍數成長，為本季營運挹注成長動能。
此外，隨著輕奢精品品牌客戶陸續推出2027年春夏季新款與改款包袋，且在高爾夫球袋業務雙引擎發動下，營收連三個月突破8億元大關，整體營運漸入佳境。
威宏8月合併營收8.15億元、年增37%，去年同期歷經產能移轉及泰國柬埔寨戰爭衝突導致出貨不順，透過精實管理優化生產效率，今年前八月累計營收60億元、年增13%，創同期新高。第2季合併營收23.47億元、年增18.9%，稅後純益0.95億元，每股純益1.35元。
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