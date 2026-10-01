威宏雙引擎熱轉 催動業績

中光電投控（3718）旗下中光電智能機器人（ CiRC）積極深化台美產業合作，結合中程防禦型無人機平台與先進製造技術，並整合台灣成熟的電子、光學、機構及精密製造供應鏈，落實系統整合與在地化生產，建立起具備韌性、彈性及快速擴產能力的自主無人機供應體系。

2026-10-01 00:28