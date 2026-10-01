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泰山競標街口 股臨會放行

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

泰山（1218）昨（30）日召開股東臨時會，通過參與街口電子支付100%股權拍賣投標案，並授權董事長在原投資款本金35億9,580萬元，且不高於競標者最高出價加2,000萬元的範圍內參與投標。

泰山副董事長劉煌基代理主持股東會，泰山委任律師黃福雄表示，參與投標對公司而言是有利策略；若泰山未能得標，其他買家取得街口電子支付股權，買方支付價金將用於清償街口金融科技應返還泰山的款項。

若泰山順利標得街口電子支付股權，後續經營團隊整體評估，可能由泰山自行經營、與其他業者合作，或採取其他安排。

股東也關切中聯油脂油安事件是否影響明年股利政策。劉煌基表示，對明年配息「無法預估」，全力走出油安事件陰霾，希望維持穩定的股息回報。

泰山 股東臨時會

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