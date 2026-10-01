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保瑞賣藥證 拚全球銷售

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（30）日公告，子公司保盛藥業董事會通過處分旗下藥品Megestrol Acetate Oral Suspension（美適亞）的美國、中國大陸地區藥證及全球（除匈牙利外）相關權利給金賽生物旗下GENSCI Singapore，預計處分利益3,000萬美元（約新台幣9.56億元）。

保瑞此次交易除出售藥證及相關權利外，雙方也簽署供貨合約，保瑞未來仍將持續代工該產品。保瑞指出，處分Megestrol Acetate Oral Suspension藥證資產，主要目的為透過資產策略性出售，加速產品全球商業化銷售。

保瑞藥業表示，雙方簽署藥證資產買賣契約，保盛除依約收取3,000萬美元藥證出售價金外，後續將依市場競爭條件及銷售狀況，在一定期限內設定500萬至1,000萬美元不等的各項獨立成就條件，據以分年結算或有價金。此次預計處分利益共3,000萬美元，將依履約條件分期認列。

換言之，除3,000萬美元固定交易價金外，未來保盛有機會依約定條件取得額外的或有價金，實際金額將視相關成就條件達成情況而定。

美適亞為醋酸甲地孕酮口服懸液，適用於愛滋病患者因厭食症、惡病質或不明原因導致的顯著體重下降。產品採奈米晶體特殊製劑技術，提高藥物溶解度與生體可用率，且無須搭配高脂肪餐服用，有助提升患者用藥便利性。

金賽生物業務旗下生長激素業務近年營收呈現下滑，2023年、2024年及2025年分別為人民幣110.84億元、106.71億元及98.19億元，2026年上半年為45.04億元，年減17.7％。在既有業務面臨成長壓力下，金賽生物積極拓展新產品及治療領域，美適亞也成為其擴充產品組合的布局之一。

保瑞 匈牙利 新台幣

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