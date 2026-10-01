牧德「雙軌四線」出擊 強化供應鏈

PCB、半導體大廠迎接AI黃金時代，牧德（3563）董座汪光夏定下高階PCB與半導體製程檢測「雙軌四線」發展策略，深化策略成長方向，執行長陳復生執行推進內部組織再造，將目標訂為與國際檢測巨頭競爭，力拚在半導體相關檢測領域成為世界第一設備商。

AI驅動訂單高速成長帶來供應鏈挑戰，汪光夏昨分享，當前訂單交期非常趕，研發部門面臨客戶頻繁更改需求的應變壓力，供應鏈管理是目前最大的考驗，只要其中一個零件缺料，就會導致生產線交期大亂，進而影響整體生產效率。

但先前疫情期間，公司建立供應鏈調度經驗，有多項應變策略。首先是擴大供應來源，尋找第二、第三供應商。採購與管理系統需要更深入供應鏈內部，掌控每個製程的完成時間，並確實回報，確實跟上客戶需求與供應時間。

牧德獲得大股東日月光投控支持，近年在半導體檢測領域有初步成績，汪光夏說，應對AI發展趨勢，公司和一線國際半導體設備商競爭，對高階設備與技術升級需求，大家也從觀念與內部組織改造做起，確保產品品質與技術能配合國際大廠的嚴格標準。汪光夏說，台灣企業要具備「世界第一」的心態與高品質要求，不能僅滿足於二流或區域性競爭。