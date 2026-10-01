牧德接單熱 旺到明年

自動光學檢測（AOI）大廠牧德（3563）昨（30）日召開法人說明會，牧德董事長汪光夏表示，展望2027年，半導體、載板動能強勁，對營運樂觀看待，明年可望比今年更好。執行長陳復生表示，訂單能見度長達一年，明年展望很樂觀。法人看好牧德今年營收挑戰新高，明年續成長，將連續兩年創高。

牧德統計，2026年70%營收來自AI產品，明年占比可望達到80-90%。半導體載板接單成長力道最強，其次類載板光模組，伺服器產品明年穩定成長，較弱的是消費市場應用，預期占營收將降至一成以下。

牧德表示，隨AI伺服器、高效能運算及高速傳輸等應用持續發展，四大產品包括高階PCB、類載板、ABF載板及半導體先進封裝等相關檢測需求提升，整體市場需求仍維持良好水準。

牧德指出，四大產品板塊具成長動能，AI伺服器相關業務目前基期已高，預期穩健成長。MSAP類載板及光模組相關應用受惠AI資料中心及高速傳輸需求擴大，主要光模組領導客戶均採購公司相關設備，隨客戶產能持續擴充，業務可望成長。

在ABF載板方面，牧德指出，已取得主要客戶訂單， 隨客戶高階載板產能建置及設備導入，將為未來數年營運提供穩定成長動能。半導體封測業務營收規模仍處於成長階段，隨新產品持續完成客戶驗證及導入，訂單能見度呈現倍數增加，逐步成為營收重要的新成長來源。

面對AI產業快速發展及電子製程持續高階化，牧德表示，將持續強化產品研發及技術能力，深化PCB與半導體檢測設備雙軌布局。

牧德先前已公布上半年度財務報表，每股純益9.8元，毛利率達60%，整體獲利表現穩健。董事會並決議今年上半年度每股配發現金股利1元，展現穩健獲利能力。