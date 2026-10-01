全球AI熱潮推升半導體海外設廠，達麗建設（6177）插旗亞利桑那州鳳凰城之台積電特區，成為第一家赴美搶攻半導體產業鏈的建商。

達麗建設昨（30）日代子公司「達麗建設亞利桑那」（DA LI DEVELOPMENT ARIZONA LLC / DA LICORRIDORS LLC）公告，取得位於美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix, AZ）商用不動產Corridors Corporate Center，交易金額1,860萬美元（約新台幣5.92億元）。

達麗表示，繼深耕美國西雅圖市場逾十年後，此舉正式將版圖延伸至全美半導體與高科技產業重鎮，為集團開創具備長期穩定現金流與資產增值潛力的收益型不動產平台。

達麗取得Corridors Corporate Center位於鳳凰城Deer Valley區域，基地面積7.18 英畝（約8,785坪），樓地板面積約13.2 萬平方英呎（約3,711坪），為規格頂尖的Class A級商辦園區，園區內皆為台積電中下游協力廠商及高科技業廠辦。交通優勢包括僅須車行14分鐘即可抵達台積電園區，能精準承接半導體產業鏈、上下游供應商、跨國金融及科技專業人才進駐所衍生之強勁商業空間需求。

達麗建設表示，全球供應鏈重組為北美市場帶來歷史性機遇，集團建構跨國差異化發展架構，在台灣持續發揮精準選地、產品規劃與營建工程優勢，專注於「投資型住宅興建與開發」，創造穩健的專案開發獲利與資本利得。

美國市場方面，未來全力轉向聚焦「商業不動產與收益型不動產投資」，鎖定全美具高成長動能之科技廊道與都會區核心物業，藉由優質租金收益建立長期、可預測的經常性現金流，以平衡景氣週期波動。