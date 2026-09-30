雋揚擬以4.8億元處分漢神購物中心6%股權 買方改為漢神投資

雋揚國際（1439）9月1日公告將處分漢神購物中心股權6%，惟30日再公告，該交易案更換交易人；雋揚指出，本次交易案因尚未進入實質交易，因此應買方要求更換交易對象，由漢神資產管理100%子公司改為漢神投資，交易條件維持原案，並授權獨董劉燈城全權處理交易，處分後，雋揚仍持有10%「漢神購物中心」股權。

目前雋揚手中擁有16%漢神購物中心股權，本次交易將以總價4.8億元，以每股160元，處分300萬股、約3,000張持股予「漢神投資股份有限公司」，處分後，雋揚仍持有10%「漢神購物中心」股權。

雋揚國際目前在手開發有六筆廠辦案、三筆住宅案，其中廠辦包括「內湖洲際」、「三重數位」、「土城忠義」、「雋揚元創」、「新店寶元」及「汐止江北」等案；2026 年已決議投入「錦州街」的都更合建案，以及新北市的「塭仔圳」持股比重六成之合建案，再加上「翡翠森林」系列案，共計三筆，開發重心以雙北市為大宗。