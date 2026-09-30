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欣興砸逾100億標下普利司通新竹湖口廠 第3季商用不動產交易衝破千億

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

欣興（3037）在9月最後一個交易日出手、砸100.8888億元購入台灣普利司通位於新竹湖口廠約1.91萬坪土地、1.76萬坪建物，加計上周「潤泰玉成廣場」以206億元成交，不僅推升第3季商用不動產市場交易金額衝破1,000億元，更改寫史上單季商用市場成交金額新天量。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，這波高科技業擴廠潮來得既快又猛，許多供應鏈大廠為因應需求，直接購買現成廠房，改建更新後就能立即投產，但這類能立即投入生產的廠房難找，區位、供電、產線型態、消防法令、是否有土壤汙染等都是考量因素，在合適的工業用地、工業廠房難尋下，只要符合標的出現，嗅覺敏銳的高科技業就會立即出手。

根據欣興公告，本次交易標的為台灣普利司通位於新竹縣湖口鄉的土地及工廠建物，交易總金額約100.8888億元；其中土地面積約達1.91萬坪，建物面積則約1.76萬坪，合計土地與廠房面積超過3.6萬坪。

欣興表示，此次取得土地及廠房，主要是因應中長期營運發展及高階載板產能擴充需求，後續將進行土地及廠房資源布局，並配合公司中長期營運發展策略，進行業體生產配置與產能規劃。

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